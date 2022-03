Domenica In, Arisa gela Vito Coppola in diretta: «Io mi sento fidanzata, lui no»

Arisa torna a Domenica In. Una nuova Arisa che è completamente cambiata dalla cantante che intonava Sincerità con un look anni '50. È tornata da poco dalla Cina dove era volata per prendere parte alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. «Una roba pazzesca cantare l'inno di Mameli». Ma c'era qualcuno che mentre Arisa era a Pechino la guardava in tv con gli occhi a cuore: Vito Coppola.

Arisa e Vito Coppola, l'amore decolla: «Ci piacciamo tantissimo ma non facciamo progetti»

Domenica In, Arisa e Vito di nuovo insieme

Dopo Ballando con le Stelle i due non si sono più lasciati. I passi di danza hanno fatto scattare la scintilla e allieva e docente hanno iniziato a vivere una bellissima storia d'amore, naufragata dopo poco. Almeno così ha tenuto a specificare la cantante qualche mese fa. Ma l'amore non è finito e si vede. Oggi anche il ballerino è ospite di Mara Venier. «C'è tanto affetto tra noi», i due non riescono a non arrossire. La conduttrice incalza: «Ma state insieme o no». Arisa gela: «Io sono fidanzata, ma lui no». Poi scatta la gag: «Cosa vuoi da lui? Non fraintendere - ride Mara - Figli? Matrimonio?». La cantante di Ero Romantica la zittisce : «Non dire così che poi gli uomini scappano».

L'esibizione che emoziona

Rimanda i video più emozionanti delle performance a Ballando con le Stelle di Arisa e Vito, zia Mara e poi sulle note di Shallow (cantata dai due ospiti) torna sulla questione: «Come avete visto, c'è tanto tanto affetto» risate in studio.