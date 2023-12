Antonella Clerici non sposerà Vittorio Garrone: «Con lui ho ritrovato l'amore, ma i matrimoni mi portano sfiga»

Antonella Clerici non si nasconde.

E quando mai lo fa? «Quando ho compiuto 50 anni è stata una tragedia. Madonna come sono vecchia mi dicevo...». Anche se a dire il vero, racconta a Gente la conduttrice di È sempre mezzogiorno e The Voice Kids, «tutti gli anta per me sono stati uno shock, ma non avevo capito niente. Quelli tra i 40 e i 50 sono gli anni più belli». Più belli perché nella sua vita è arrivata Maelle e professionalmente ha fatto i due Festival di Sanremo… «Esatto: per il lavoro, un successo. Per l’amore, insomma. C’è stata la storia con Eddy che poi è finita, però è stata bella, piena. Poi a 52 ho conosciuto Vittorio Garrone e ho ritrovato l’amore».

Le parole

Ed ad aiutarla in questa battaglia contro gli anni c'è proprio lui, il suo compagno: «Fisicamente reggo ancora, dai. E poi ho un uomo meraviglioso che mi vede sempre bellissima e il pubblico mi vuole bene». Ma il matrimonio lasciamolo ad altri: «A me il matrimonio un po’ mi porta sfiga. Magari faremo una festa per i nostri dieci anni...». Poi parla della violenza contro le donne. Un tema a lei molto caro. Prima di tutto «Dobbiamo educare i ragazzi ai no, ai rifiuti. La crescita avviene anche attraverso le difficoltà».

Antonella vuole dare un consiglio, non essere troppo iperprotettivi: «Vorremmo proteggere i nostri bambini, ma così gli facciamo male. Se Maelle torna a casa con un 4, c’è una sola responsabile: lei. Se non li abituiamo ai rifiuti, poi non accetteranno i no della fidanzata. E la scuola deve aiutare: un’ora o più di educazione affettiva alla settimana sarebbe molto importante». Per questo a sua figlia insegna «a essere se stessa. Sa già che dagli uomini possessivi bisogna girare alla larga. E le raccomando di stare attenta quando esce da sola. Alle ragazze dico: occhio ai narcisisti. Dicono che se li lasciate si ammazzano, ma quelli non si ammazzano mai. Piuttosto accoltellano la fidanzata».