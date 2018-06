Anna Tatangelo: «X Factor? Ci tornerei. Io assediata dai paparazzi, ma sto male per loro»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - “Ci sono stati tantissimi cambiamenti nella mia vita e ho voluto aspettare di mettere a posto tutti i tasselli prima di tornare con un qualcosa che non mi rappresentasse”, dopo un periodolontana dalla musica Anna Tatangelo è tornata col singolo “Chiedere scusa” parte del nuovo disco “La fortuna sia con me”.La separazione da Gigi D’Alessio, la partecipazione a “Masterchef Celebrity” con relativa vittoria, molti cambiamenti in poco tempo: “Per me non è difficile, ma quando sento nominare la "Tatangelo" avverto subito un certo distacco. Faccio fatica a capire il perché, ma poi penso che una parte dei mass media ci abbia messo il carico. Sono stata raccontata, negli anni, in un modo non sempre veritiero e questo, molto probabilmente, non ha fatto bene né a me, né alla mia immagine. Però, grazie al cielo, c’è tantissima gente che è riuscita ad andare ben oltre”.Ha fatto anche il giudice a XFactor, ma vorrebbe riprovare: “La verità? Sì! Mi piacerebbe davvero tanto. Quel tipo di esperienza non sono riuscita a godermela fino in fondo e non sai quanto mi dispiace. Sai cosa significa essere sempre sotto ‘esame’? Ecco: quella sensazione lì”.Sempre inseguita da paparazzi (“Li guardo e sto male per loro”), non gli regalerà il “passo falso”: “Mi dispiace vederli tutte quelle ore, sotto casa, ad aspettare un mio passo falso. Mi hanno fotografata in tutti i modi: quando parto, quando torno, mentre faccio la spesa e persino quando vado a prendere mio figlio a scuola. Quando non lavoro amo stare a casa. Mi piace cucinare, mi piace giocare con il piccolo e mi rilasso a chiacchierare con i miei amici a cena. Se pensano di trovarmi ubriaca al ritorno di una serata in discoteca, si sbagliano di grosso”.