Anna Tatangelo compie 32 anni: ecco il romantico regalo di Gigi D'Alessio

«Un risveglio stupendo». Anna Tatangelo compie oggi 32 anni e inizia la giornata con il regalo più bello: l'amore ritrovato con Gigi D'Alessio, papà di suo figlio Andrea, che le ha regalato un gigantesco fascio di rose rosse accompagnato da un romantico biglietto: «Auguri amore mio».I fan della coppia esultano per la riappacificazione dopo un momento di crisi. I due sono stati lontani per qualche mese, la cantante si era trasferita in un'altra casa lasciando la villa dell'Olgiata, poi Gigi aveva dichiarato: «Senza di lei non vivo». Meglio di un film d'amore. Così tra Anna e Gigi è tornato a splendere il sereno. E si continua a parlare di fiori d'arancio anche se la coppia al momento sembra smentire.La Tatangelo ha festeggiato ieri sera in un ristorante di Milano dove si trovava per finire l'ultimo disco. I suoi collaboratori più stretti e l'amico-collega Giovanni Caccamo le hanno organizzato una cena a sorpresa. Oggi sarà a Roma con la sua famiglia e il suo amore Gigi. Un compleanno davvero speciale.