Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati dopo 8 anni. «Il lumicino si è spento piano piano»

Per la serie: c'eravamo tanto amati. Dopo 8 anni trascorsi insieme, si sono lasciati Anna Pettinelli - 65 anni, coach di Amici, e il doppiatore attore Stefano Andrea Macchi di 18 anni più giovane. La condutrice radiofonica ha annunciato la rottura nel corso della trasmissione di Maurizio Costanzo “S'è fatta notte”, sottolineando che : «Il lumicino si è spento piano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata notte ho detto ho voglia di sole».

APPROFONDIMENTI GOSSIP Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati, l'indiscrezione di... PERSONE Gf Vip, Delia Duran gelosa di Alex Belli: ecco chi è la... PERSONE Isola dei Famosi 2022, Maria Laura De Vitis (l'ex di Paolo...

La coppia ha partecipato a Temptation Island

Anna Pettinelli e Stefano Macchi nel 2019 hanno partecipato a Temptation Island la trasmissione che mette a dura prova i sentimenti delle coppie partecipanti. Erano usciti dal programma più uniti che mai, tanto da diventare esempio di solidità e amore nonostante la grande differenza di età. Prima di partecipare a Tempation si erano uniti in matrimonio alle Maldive: la cerimonia non ha valore legale in Italia ma per loro costituiva il sigillo di un grande amore iniziato nel 20014.