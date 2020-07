Andrea Delogu, "battibecco" con Marcello Masi a Vita in Diretta: «Fatti gli affari tuoi...»

Andrea Delogu , "battibecco" con Marcello Masi a Vita in Diretta Estate : «Fatti gli affari tuoi...». Oggi, nell'ultimo slot della trasmissione è andato in onda un simpatico botta e risposta tra i due nuovi conduttori del contenitore pomeridiano.

Andrea Delogu chiede a Marcello Masi (che tiene in mano una cartellina) cosa ci sia in scaletta e il giornalista risponde serafico: «La cartellina è vuota, mi serve solo per coprire la pancia». Replica Andrea Delogu: «Hai la cartellina finta?». Marcello Masi conclude ironico: «Fatti gli affari tuoi, mi serve per coprire la pancia...».

La gag, postata sul profilo Facebook del programma, piace ai fan. «I due nuovi conduttori sono simpatici e affiatati - scrivono i follower -. Troppo forti, rappresentano la normalità».

