Alessia Marcuzzi e la (presunta) storia con Stefano De Martino: «Mi proibiscono di parlare»

Il gossip dell'estate è la fine (di nuovo) della storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino e al centro delle chiacchiere ci finisce anche Alessia Marcuzzi.

Come già era avenuto nel 2020, anche ora, in molti credono che alla base della crisi tra la showgirl argentina e l'ex ballerino ci sia la conduttrice di Boomerissima. Ma la Marcuzzi cosa c'entra? Durante un'intervista a La Repubblica, Alessia decide di rompere il silenzio. Si dice stanca dei gossip e delle chiacchiere da ombrellone.

Alessia Marcuzzi sulla storia di Belen e De Martino

«Mi ferisce. Escono notizie assurde, chi lavora con me mi proibisce di rispondere, sono passionale. Ho detto a Francesca Fagnani che mi aveva invitato a Belve: “Non vengo perché mi devo salvare da me stessa”. Faccio fatica a tenermi».

I gossip

Un modo questo per mettere a tacere tutti e (velatamente) smentire ancora le voci di corridoio. Siamo certi però che questa dichiarazione alimenterà ancor di più la curiosità dei fan, che ancora non riescono a spiegarsi cosa sia davvvero successo tra Belen e Stefano. Tra un Elio Lorenzoni (fotografato o Belen), una Alessia Marcuzzi (messa in mezzo alla coppia), un'insofferenza di base e i tradimenti (presunti) del conduttore di Bar Stella, ne abbiamo lette davvero di tutti i colori, ma la verità (per ora) la sanno solo i genitori di Santiago.