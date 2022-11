Alessandra Celentano, la confessione della prof di Amici: «Non faccio sesso da 13 anni»

Niente sesso da 13 anni. Alessandra Celentano, professoressa di Amici, 55 anni, si confessa a Francesca Fagnani nell'intervista a Belve su Rai 2 che andrà in onda questa sera. Un vero gossip, dice la donna assicurando che: "non lo sa nessuno".

La scelta di Alessandra: «Niente sesso per 13 anni»

Alessandra Celentano ha detto di avere i suoi motivi per una simile scelta: «Sono sempre stata un po’ difficile, quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli, quindi capisce che è difficile" dice secondo quanto riportato da Davide Mggio "Cioè, mai avuto uno da più di 13 anni?" ha quindi rincarato la conduttrice, domanda a cui Celentano ha ribadito il suo no: "Questo è un vero gossip, non lo sa nessuno». La risposta di Fagnani: «Vedrà adesso quante proposte…».

La maternità mancata

Nell'intervista a tu per tu con Fagnani, Alessandra Celentano affronta anche il tema della maternità mancata: «Mi è dispiaciuto perché è stata la causa della mia separazione, abbiamo anche provato a fare delle inseminazioni che non sono andate in porto e a un certo punto mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace: vuol dire che non doveva essere».

Sulla lite in studio con Maria De Filippi invece dice che le cose sono state chiarite: "Non ci siamo parlate per un po’" ha ammesso.

