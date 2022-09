Adam Levine dei Maroon 5 ha tradito la moglie? L'amante pubblica i messaggi e lui ammette: «Non lo farò mai più»

Adam Levine nella bufera. Il frontman dei Maroon 5 ha ammesso di aver mancato di rispetto alla moglie - la modella di Victoria's Secret Behati Prinsloo - mandando dei messaggi inappropriati a un'altra donna. La "mezza confessione" del cantante arriva dopo un video pubblicato su TikTok dall'influencer Sumner Stroh, che ha raccontato di essere stata l'amante di Levine, condividendo anche alcuni screenshot che lo testimoniano.

Il tradimento di Adam Levine: incastrato dal video di Sumner Stroh

«Ho avuto una storia con l'uomo che sta con una modella di Victoria's Secret. Al tempo ero giovane, avevo 19 anni ed ero un po' ingenua. Mi sono anche sentita sfruttata», dice l'influencer nel filmato. Sumner Stroh va poi dritto al sodo: «Sono sicura che tutti conosciate Adam Levine, io e lui ci siamo visti per circa un anno. Dopo aver smesso di parlargli per mesi, lui è tornato nella mia vita con questo messaggio: "Domanda seria. Sto per avere un altro figlio. Vorrei chiamarla Sumner, a te va bene? Sono serissimo"». Il video ha fatto il giro del web e ha sconvolto la fanbase del cantautore, che attualmente aspetta una bambina con la moglie Behati.

L'influencer, inoltre, spiega che non avrebbe voluto raccontare pubblicamente del tradimento di Levine, ma si è ritrovata costretta a farlo perché la storia rischiava di venire fuori a causa di alcune persone intenzionate a vendere gli screenshot dei messaggi ai tabloid: «Sono stata completamente manipolata, volevo gestire tutto in privato. Non ho mai voluto farmi avanti, perché ovviamente capisco le implicazioni che derivano dal fare quello che faccio adesso, fare soldi come faccio adesso che sono una modella di Instagram. Quindi essere legata ad una storia come questa so cosa può portare, conosco gli stereotipi».

La confessione di Adam Levine

Dopo alcune ore è arrivata la risposta di Adam Levine, che in una storia Instagram ha ammesso, almeno in parte, le sue colpe: «Molto è stato detto su di me, ora voglio fare chiarezza». Il cantante dice di essere stato superficiale nel mandare quei messaggi e spiega: «Non ho avuto una relazione, ma ho superato il limite durante un periodo deplorevole della mia vita». E conclude: «Mia moglie e la mia famiglia sono tutto ciò che mi interessa in questo mondo. Essere così ingenuo e stupido da rischiare l'unica cosa che conta davvero per me è stato l'errore più grande che potessi commettere. Non lo farò mai più. Mi assumo la piena responsabilità. Lo supereremo. E lo faremo insieme».