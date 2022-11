Morto Doddie Weir, leggenda del rugby scozzese: aveva 52 anni ed era affetto da Sla

È morto a 52 anni Doddie Weir. Era una leggenda del rugby scozzese e attivista per i malati di Sla: aveva messo in piedi una fondazione per raccogliere soldi per cercare una cura. Weir, il cui vero nome è George, ha vinto 61 caps per la Scozia e ha rappresentato anche i British and Irish Lions. Nel 2019 gli è stato conferito un OBE (Order of the British Empire) per i suoi servizi al rugby e per le sue campagne che hanno raccolto milioni di dollari per la ricerca sulla Sla. Weir lottava dal 2016 contro la Sla.