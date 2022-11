«Botox addio»: ecco il metodo (segreto) della tiktoker per rimanere giovane per sempre

Valerie, una giovane tiktoker, ha svelato su Tiktok il segreto per rimanere giovani per sempre. Un video della 25enne di origini canadesi è virale sul social cinese perché mostra ai follower alcuni trucchetti anti-età utili per rendere la pelle più luminosa e asciutta.

Valerie, come routine prima di andare a dormire, si mette piccole porzioni di nastro adesivo sul viso e già il giorno dopo sente e vede il cambiamento.

Il video virale

Valerie ha pubblicato un video su TikTok della sua faccia senza make up, totalmente al naturale, coperta da alcuni pezzi di nastro adesivo. Si confida con i follower e dice che questo metodo le mantiene la faccia fresca e giovane senza aver bisogno di ricorrere al Botox.

La tiktoker ha rivelato di usare il nastro adesivo sul viso per coprire la fronte, le sopracciglia, il naso e le rughe del sorriso, e insiste sul fatto che il metodo semplice e "naturale" funzioni per davvero. Valerie ha infatti svelato che prima di utilizzare questo metodo aveva una linea sottile sulla fronte, un accenno di ruga ma che da quando applica il nastro adesivo vede i risultati e non ha più rughe in quell'area della fronte. Gli utenti del social sono rimasti sconvolti e piacevolmente sorpresi dal video pubblicato dalla tiktoker, e infatti è diventato virale raggiungendo oltre 2,4 milioni di visualizzazioni.