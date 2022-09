Alte fiamme distruggono azienda agricola: danni pesantissimi

ALBETTONE - Devastante incendio in un'azienda agricola: danni gravissimi con 1600 quintali di foraggio andato in fumo, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita e anche gli animali sono riusciti a fuggire illesi. L'incendio è divampato questa notte, 11 settembre, verso l'1:30, all’interno di un’azienda agricola ad Albettone in via Val d'Oca. Le fiamme hanno interessato un capannone utilizzato come ricovero mezzi e attrezzature e tre depositi di paglia e fieno che si sono subito incendiati con fiamme molto alte.