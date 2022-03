Iginio Mascari, con il fratello Gabriele, è il titolare dell'Antica Drogheria Mascari fondata, a Rialto, dal padre Luciano e dalla mamma Sonia. In vetrina ci sono spezie, tra sciroppi, the e caffè in chicchi, biscotti, marmellate, preparati per dolci, cioccolatini. Frutta secca e vini importanti. E' tra le attività storiche che resistono sul territorio.