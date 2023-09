Emma Thompson e l'amore per Venezia: «Ho sempre sognato di abitarci». Le foto

«Fin da bambina ho sognato di vivere in un luogo magico come Venezia, una città sospesa sull'acqua, dai mille colori abbaglianti. Ora ho realizzato il mio sogno: ho preso casa nella città e quando posso ci passo almeno due o tre mesi. E intanto sto studiando l'italiano che voglio conoscere e parlare il meglio possibile». Parole dell'attrice britannica Emma Thompson che era alla sede della Fondazione Cini, sull'isola di San Giorgio, per la cerimonia di consegna dei Diane von Fürstenberg Awards, dove tra «le donne straordinarie» premiate figura anche l'avvocata e attivista dei diritti umani Amal Alamuddin, moglie di George Clooney.