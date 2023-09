L'attrice Emma Thompson ha preso casa a Venezia: «Era il mio sogno. E adoro andare al mercato del pesce»

VENEZIA - «Fin da bambina ho sognato di vivere in un luogo magico come Venezia, una città sospesa sull'acqua, dai mille colori abbaglianti. Ora ho realizzato il mio sogno: ho preso casa nella città e quando posso ci passo almeno due o tre mesi. E intanto sto studiando l'italiano che voglio conoscere e parlare il meglio possibile». Parole dell'attrice britannica Emma Thompson che era alla sede della Fondazione Cini, sull'isola di San Giorgio, per la cerimonia di consegna dei Diane von Fürstenberg Awards, dove tra «le donne straordinarie» premiate figura anche l'avvocata e attivista dei diritti umani Amal Alamuddin, moglie di George Clooney.

«Abito ancora a Londra, nella stessa strada dei miei figli e di mia madre, che ha 91 anni e ha bisogno di me, ma il mio più grande desiderio è di stabilirmi a Venezia per tutto l'anno - racconta l'attrice - Intanto sono contenta di potermi godere la città almeno un paio di mesi». Diventata famosa a livello internazionale grazie a al film «Casa Howard» (1992) di James Ivory vincendo il premio Oscar come migliore attrice protagonista, oggi Emma Thompson, 64 anni, confessa di essere «felice quando a Venezia va al mercato del pesce» e di essere «pazza per il cibo veneziano e italiano in genere». E poi aggiunge: «Venezia non è solo una città speciale, anche i veneziani lo sono, hanno un carattere unico. E ho capito anche perchè: i veneziani sanno che cos'è la resilienza, sanno resistere a tutto». Emma Thompson ha annunciato anche che non andrà alla Mostra del Cinema per sfilare sul red carpet perchè anche lei sostiene lo sciopero degli attori di Hollywood.