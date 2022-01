MOGLIANO VENETO - Nataliya Negriy, mamma di 46 anni, cade dalle scale, batte la testa e muore. Il figlio di 13 anni la trova morta la mattina dopo, quando ormai non c'è più niente da fare. Tragedia in via Biagi a Mogliano, nell'appartamento dove la donna di origini ucraine, viveva con il figlio e il marito italiano.--- https://bit.ly/3rD1Cm5