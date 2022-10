Casa galleggiante affonda all'inaugurazione: era costata 1,2 milioni di sterline

È finita in disastro l'inaugurazione della futuristica casa di lusso galleggiante costata 1,3 milioni di sterline a Panama. Dopo una lunga attesa tutto era pronto per il taglio del nastro ufficiale sulla costa caraibica, oltre a vip e personaggi dello spettacolo era presente anche il presidente di Panama Laurentino Cortizo. Ma qualcosa è andato storto e la casa, che sembra una navicella spaziale, si è inclinata su se stessa all'improvviso cadendo sul molo adiacente tra lo stupore e il terrore del pubblico. Fortunatamente non ci sono stati feriti.