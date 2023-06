Berlusconi, commemorazione in Aula alla Camera. I partiti si dividono, il M5S non applaude

Alla Camera commemorazione di Silvio Berlusconi. A prendere la parola è stato il presidente Lorenzo Fontana, ricordando il profilo politico del senatore scomparso: «Protagonista assoluto della vita del paese, imprenditore e comunicatore di straordinario talento, ha impegnato tutte le sue energie per un futuro migliore del paese», ha ricordato, invitando poi l'Aula a un minuto di silenzio, al termine del quale si è registrato un lungo applauso.

Negata la diretta tv

«Oggi questa Camera ha perso una occasione.

M5S, Avs e parte del Pd non applaudono

Negare la diretta tv di questa commemorazione quando era stata concessa in Senato significa che sono passati tanti anni ma l'odio ad personam continua», ha detto nell'Aula della Camera il capogruppo di Fdi Tommaso Foti ricordando Silvio Berlusconi. «Si può essere avversari ed anche nemici ma quando uno vince in tutti i campi e non si arrende merita comunque di essere apprezzato per la sua volontà di combattente che ha dimostrato in tutta la sua vita», ha concluso.

Al termine dell'orazione funebre non hanno battuto le mani i deputati del MoVimento 5 stelle, di AVS e parte del gruppo del Partito democratico. Tra gli esponenti Dem ad applaudire è stato invece l'ex segretario Enrico Letta.