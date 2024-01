William stanco e preoccupato, l'intervento di Kate Middleton, i figli e il peso della Corona: sostituirà Re Carlo quando sarà in ospedale?

«Her rock», (la sua roccia). Il principe William ha rinunciato a tutti gli impegni per stare accanto a sua moglie Kate Middleton, operata all'addome.

Le foto in clinica

La principessa del Galles si è sottoposta a un intervento delicato che, però, stando al comunicato di Buckingham Palace, sarebbe andato a buon fine. Nonostante, non siano stati rivelati i motivi dell'operazione, ora, Kate deve solo recuperare le forze e, al suo fianco, c'è William.

La foto di lui alla guida della sua Audi elettrica E-Tron GT Carbon Vorsprung (che costa la bellezza di 139mila sterline, pressapoco 162mila euro) davanti alla London Clinic, dove Kate dovrà rimanere i prossimi 10, 15 giorni, è diventata subito virale sui social: sguardo stanco, mano fissa sul volante. Il principe non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla degenza di Kate ma voci da Palazzo assicurano che le starà affianco in questo percorso di riabilitazione. William baderà anche a George, Charlotte e Louis. E non solo.

Dovrà sostituire Re Carlo

Su di lui, ora, pesa anche la Corona. La prossima settimana infatti anche il padre Re Carlo dovrà sottoporsi a un intervento alla prostata e in quanto erede al trono, insieme alla regina Camilla, dovrà sostituirlo negli impegni ufficiali. Fin da prima la sua ascesa al trono, e preoccupato dal malumore dei contribuenti britannici, Carlo aveva espresso con chiarezza il suo desiderio di limitare il numero dei Royal al lavoro a corte. Ma alla luce degli eventi annunciati di questi giorni, questa non sembra più una buona idea. Il sovrano avrebbe dovuto ascoltare la sorella Anna che, già super impegnata, lo aveva avvertito: con i Sussex non più working Royal e ormai relegati in California, e Andrea allontanato a causa dello scandalo Epstein, sono pochissimi i Reali rimasti a mantenere a galla la monarchia. Ma che succede se anche William fosse impossibilitato? Dall’arrivo degli annunci a catena da parte di Buckingham Palace, la monarchia si regge su tre donne chiamate a fare da caretaker, i custodi del re: la regina Camilla, la principessa Anna e Sophie Wessex, la nuova duchessa di Edimburgo. Saranno loro, ed Edoardo, a dividersi nelle prossime settimane gli impegni di Carlo, William e Kate. Nonostante ciò, gli inglesi si sono resi improvvisamente conto della fragilità della monarchia.

William baderà ai suoi bambini

William e Kate hanno sempre dimostrato di essere membri appartenenti alla monarchia inglese molto moderni anche per l'educazione e l'umanità (carezze, abbracci o risate) che dimostrano nei confronti dei loro bambini. Ovviamente, ad affiancarli nel loro percorso di educazione, c'è anche una tata esperta (Maria Teresa Turrion Borrallo), ma i principi del Galles ci tengono a fare sentire la loro presenza ai figli. Ecco spiegato il motivo per cui, in questo periodo in cui Kate sarà assente, William si occuperà personalmente dei suoi bambini che, come riportano i media inglesi, la principessa non vorrebbe far preoccupare troppo.