William senza Kate Middleton ai Bafta, il principe si emoziona: «Quest'anno abbiamo guardato meno film, abbiamo altro per la testa»

Ha indossato il suo sorriso d'ordinanza in uno dei momenti più difficili della sua vita. Con il padre Re Carlo in cura per un tumore e la moglie Kate Middleton ancora in convalescenza per un intervento all'addome, il peso della Corona è tutto sulle spalle di William che ieri sera è apparso da solo alla serata dei Bafta, i premi che annualmente il British Academy of Film and Television Arts assegna ai migliori film dell'anno.

Si è trattata di una delle prime uscite ufficiali di William senza Kate.

Il principe di Galles, elegantissimo in uno smoking nero, ha fatto gli onori di casa. Il 42enne è anche il presidente degli EE British Academy Film Awards dal 2010 ed è quindi abituato a frequentare gli eventi alla Royal Festival Hall. Sorridente e affabile, William si è fermato a scambiare due parole anche con i fan che assediavano la passarella, sistemandosi poi in platea accanto all'attrice Cate Blanchett e chiacchierando con l'amico di vecchia data, David Beckham.

L'emozione di William

Il principe William ha risposto alle parole di Elaine Bedell, ceo del Southbank centre: «Tutti i film che vedo, Kate li vede insieme a me. Quest'anno ne ho guardati meno, ho altre cose per la testa».Ad un mese dall'operazione all'addome, Kate Middleton si trova ancora nella tenuta di famiglia in campagna. La principessa del Galles sta trascorrendo questi giorni in compagnia dei figli. E' in ripresa e potrebbe tornare a farsi vedere in pubblico a Pasqua. William ha confessato che la principessa era dispiaciuta di perdere l'evento. «Lei adora i Bafta», ha detto.

Come sta Kate

Ma come sta Kate? Il mistero aleggia ancora fitto intorno alle sue condizioni. La principessa del Galles ha subito un intervento all'addome lo scorso 16 gennaio e da allora è sparita nel nulla, decisa a mantenere la sua privacy e a proteggere la serenità della sua famiglia in un periodo molto complesso per la sua salute. Iniziata la convalescenza il 29 gennaio nella sua casa di Windsor, i tabloid britannici hanno confermato che l'intera famiglia dei principi del Galles, date le vacanze scolastiche dei bambini, si è trasferita per qualche giorno nel Norfolk, nell'amatissima tenuta di Anmer Hall. La casa è un rifugio sia per Kate che per William, che ci hanno abitato nei primi anni del loro matrimonio prima di trasferirsi a Londra. Nonostante i traslochi, i principi del Galles hanno mantenuto saldo il loro posto del cuore, sfruttandolo nelle vacanze estive e nei periodi di stop scolastico dei tre figli. Oggi, però, la fuga in campagna ha tutto un altro sapore. «Kate sta meglio, è in ripresa», ha detto in esclusiva un'amica al Daily Mail. «Non vedeva l'ora di cambiare aria e di godersi i bambini e il marito mentre giocano all'aria aperta».