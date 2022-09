William e Harry, niente pace. «Si sono parlati solo una volta senza scendere dall'auto»

William e Harry uniti nel dolore? Poco e niente. Dopo le voci di un ravvicinamento tra i due fratelli in occasione della perdita della nonna, la regina Elisabetta, fonti vicine alla famiglia reale dichiarano che in realtà tra i due i rapporti sono sempre sul freddino andante.

Elisabetta morta, l'ira di Harry: le inziali della regina rimosse dall'uniforme per la veglia (ma c'è un motivo)

William e Harry, le occasioni (mancate) di contatto

Ieri sera i due fratelli hanno partecipato insieme alla veglia funebre a Westminster, riservata ai nipoti della sovrana. Erano a un passo l'uno dall'altro, entrambi in divisa (pare che sia stata una esplicita richiesta di Re Carlo, forse per venire incontro al figlio minore), ma alla fine ognuno ha ripreso la sua strada. Non sono nemmeno andati via insieme: mentre il principe di Galles è tornato a casa col cugino più grande, Peter Phillips, mentre Harry ha fatto ritorno a Frogmore Cottage in limousine con Zara Phillips.

Insomma, riportano i tabloid, sembra proprio che la frattura tra i due non si stia rimarginando malgrado si siano visti più nell'ultima settimana che negli ultimi due anni. L'unica volta in cui sono stati visti scambiare due parole è stato quando si sono incontrati - per caso - il giorno del 38esimo compleanno di Harry, ma senza nemmeno scendere dalle rispettive macchine.

L'incontro e gli sforzi

«Le apparizioni insieme (come quella con le rispettive mogli fuori da Buckingham Palace ndr) sono necessarie, ma costano sforzo ai due. Devono mostrare solidarietà, ma il tutto non va molto oltre. Tanto che ci sono stati dei momenti veramente strani questa settimana», dice al Daily Mail un amico dei due.

Il giorno dell'incontro pare che i due, incrociatosi in macchina, abbiano fatto retromarcia per parlarsi, ma solo attraverso il finestrino. I fratelli, insomma, starebbero facendo del proprio meglio ma la situazione sarebbe più grande di loro. Pare anche che Harry stia provando un pizzico di nostalgia per la vita a corte e per il rapporto con suo fratello.