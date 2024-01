Volo del "viaggio nel tempo" (col salto del fuso orario) fa ritardo: i passeggeri non riescono a festeggiare due volte il Capodanno

Avevano prenotato quel volo per festeggiare due volte il Capodanno. Un "viaggio nel tempo" che in realtà da anni è una pratica molto diffusa tra gli amanti dei viaggi: si tratta di salire su un aereo che permette il salto del fuso orario per vivere due volte a distanza di qualche ora l'esperienza del conto alla rovescia. Ma i passeggeri del volo della United Airlines sono rimasti delusi e hanno cominciato il 2024 come non avrebbero mai immaginato: il volo UA200 sarebbe dovuto partire da Guam, in Micronesia, nel Pacifico Occidentale, alle 7:35 del 1 gennaio 2024 e atterrare a Honolulu, alle Hawaii, alle 18:50 del 31 dicembre 2023, viaggiando attraverso i fusi orari per riportare i passeggeri indietro di un anno. «Si vive una volta sola, ma il Capodanno si può festeggiare due volte», diceva la United Airlines all'inizio della scorsa settimana per pubblicizzare quella tratta.

You only live once, but you can celebrate New Year's Eve twice! 🎉🎉



UA200 departs Guam at 7:35 a.m. on January 1, 2024 and lands in Honolulu at 6:50 p.m. on December 31, 2023. pic.twitter.com/T3QY1ED9Bl — United Airlines (@united) December 28, 2023

Il ritardo fa saltare la doppia festa

Le cose però sono andate diversamente e il volo UA200 è partito con diverse ore di ritardo: alla fine è decollato da Guam alle 13:49 dell'1 gennaio e è arrivato a Honolulu alle 00:34 dell'1 gennaio.

Mancando così il countdown e scatenando le proteste dei viaggiatori su X. «Era un'ottima idea, peccato per il ritardo! Il doppio capodanno non si ripeterà più», ha scritto una persona sotto il tweet originale della United Airlines. «Ho prenotato questo volo appositamente per poterlo fare», si legge in un altro commento. «Ma poi ho ricevuto la notifica del ritardo e ho capito che non saremmo arrivati prima del primo gennaio».

I voli a cui è riuscito il viaggio nel tempo

Ci sono però passeggeri a cui è andata decisamente meglio. Come per esempio, il volo CX872 di Cathay Pacific, che è partito da Hong Kong poco dopo l'una di notte del 1° gennaio ed è arrivato a San Francisco alle 20:22 del 31 dicembre. E ancora, il volo NH106 di All Nippon Airways, partito da Tokyo alle 00:48 del 1 gennaio ed atterrato a Los Angeles alle 17:12 del 31 dicembre. Il salto di fuso orario per Capodanno non è una pratica nuova: ogni anno, diverse compagnie aeree offrono ai passeggeri la possibilità di fare due volte i festeggiamenti di Capodanno. Ritardi permettendo.