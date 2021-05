Covid, dal 24 stop a restrizioni per voli da Gran Bretagna a Spagna

Da lunedì la Spagna tornerà ad accettare arrivi dal Regno Unito e dal Giappone anche se non si tratta di viaggi imprescindibili: lo stabilisce una ordinanza del Ministero dell'Interno iberico pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale. «Per quanto riguarda il Regno Unito», spiega il testo, «la Spagna riceve annualmente un numero di visitatori che non è solo particolarmente rilevante in termini assoluti ma anche relativi, per cui molti settori economici devono potersi adattare in anticipo rispetto ai cambiamenti che avvengono ai confini».