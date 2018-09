Migranti, l'ambasciatore tedesco: «L'Italia è stata lasciata sola»

di Marco Ventura

L'Italia è di casa per il nuovo ambasciatore di Germania, Viktor Elbling. Letteralmente: madre romagnola, scuola elementare a Forlì e germanica a Milano. Italiano perfetto con vago accento nordico. L'amore materno per la metà di radici tricolori. Per lui, in Italia, un ritorno. Il segno che Berlino crede nel rapporto con Roma. «Il dialogo tra i nostri due governi è stretto come lo è sempre stato», esordisce l'Ambasciatore in visita alla sede del nostro quotidiano.«L'Italia, per la Germania, ha un'importanza strategica e siamo pronti a investire molto in questa relazione. Fanno scalpore certe copertine di settimanale, mentre non si parla abbastanza delle ripetute dichiarazioni di Angela Merkel a favore dell'Italia».«Anche troppo sola, in quanto Paese di primo approdo dei migranti. La Germania concorda in pieno sulla necessità di una riforma dei Trattati di Dublino che sia giusta e equa. Siamo apertissimi a trovare soluzioni nel segno della solidarietà e unità europea. Poi dobbiamo investire molto di più in Africa, per aggredire le cause delle migrazioni anche facilitando l'ingresso di prodotti africani nel mercato UE».«Bisogna definire un sistema equo con l'accordo di tutti. Noi siamo aperti al dialogo e abbiamo dimostrato che siamo disposti ad accettare un certo numero di profughi, 50 e 50 nel caso di Protector e Aquarius 1, e ora di nuovo con Aquarius».«Il nodo principale è quello del Paese di primo approdo, vogliamo una riforma che funzioni per tutti. Al momento, la decisione la prende ogni Paese per sé. Noi siamo disponibili a cercare soluzioni. Non parlo per altri».«C'è già un accordo tra i nostri due governi sul tema della circolazione secondaria e crediamo che possa funzionare bene. Il governo tedesco vorrebbe che questo accordo fosse firmato dall'Italia al più presto».«Sono ministri degli Interni di due Paesi centrali in Europa, quindi centrali anche per risolvere la questione dei migranti. È normale che collaborino».«Il tema dei valori è essenziale per l'Europa unita. Nessuno è perfetto quanto a diritti umani. Il rapporto annuale di Amnesty ci critica un po' tutti, anche su singoli casi. Dalla Germania la visione che si ha dell'Italia è la visione positiva di uno Stato democratico, uno Stato di diritto che applica le sue leggi».«Italia e Germania sono i due paesi industriali più importanti dell'UE, insieme contiamo per più del 50 per cento del PIL della zona euro. È normale che abbiamo entrambi grande interesse a una zona euro forte e con regole chiare, perciò è importante rispettare le regole che noi stessi ci siamo dati. Senza stabilità anche finanziaria non è possibile una vera crescita».«Certe decisioni le prende la Commissione a Bruxelles. Le regole fissate valgono per tutti».«Rispettiamo il voto dei cittadini, ma ci preoccupa il rafforzamento del voto populista in Germania e in altri Paesi. Non sappiamo che cosa succederà con le elezioni di maggio, mancano diversi mesi. I governi e i partiti politici dovranno avere un approccio politico basato sul dialogo: ascoltare i bisogni dei cittadini e dare risposte».«Vedo l'Europa resiliente e forte, però è importante mantenere l'unità sui diversi temi. Occorrono regole comuni che funzionino per tutti. Questa è la ricetta che ha fatto l'Unione europea. A volte però non è facile».«C'è un accordo, quello di Minsk, che fissa i requisiti per alleggerire le sanzioni. Requisiti tuttora non soddisfatti. Non è ancora il momento di parlare di alleggerimento: non vediamo il ritiro delle truppe e delle armi dalle aree concordate».«La Germania appoggia il processo di pace ed è pronta a dare un aiuto perché l'Europa possa parlare con una sola voce. Sosteniamo il progetto italiano di una conferenza sulla Libia. La Germania dispone di competenze nella mediazione e nella prevenzione delle crisi, le mettiamo volentieri a disposizione. Il Rapporteur dell'ONU propone le elezioni. Come principio siamo d'accordo, ma bisogna vedere i tempi. In Libia la situazione è difficile».