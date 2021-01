La nuova variente inglese del Covid è stata trovata in un gioielliere di New York: si tratta del decimo americano in quattro Stati ad essere stato contagiato da questo ceppo. Il governatore Andrew Cuomo ha annunciato che l'uomo sulla sessantina, della contea di Saratoga, nello stato di New York, non ha viaggiato di recente, il che suggerisce che «la diffusione della comunità è in atto». Si teme che il ceppo sia il 70% più trasmissibile e si diffonda più facilmente tra i bambini. Non si ritiene però, ad oggi, che porti a casi più gravi e non sono stati ancora riportati tassi di mortalità più elevati.

Highly contagious UK strain of COVID is found in Saratoga jewelry store worker in his 60s with NO travel history

I funzionari sanitari non sanno quanto sia diffuso il ceppo del Regno Unito negli Stati Uniti, ma alcuni temono che potrebbe aver iniziato a diffondersi a ottobre. Il virus mutante altamente contagioso ha spinto il primo ministro britannico Boris Johnson a nuovo lockdown fino a metà febbraio (ma forse fino a marzo) nel tentativo di fermarne la diffusione.

NEW: The Wadsworth Lab has confirmed New York State’s first case of the U.K. variant (B.1.1.7) of the virus that causes COVID.

An individual from Saratoga County, New York, tested positive for the strain. The individual had no known travel history.

