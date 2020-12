Un infermiere della California è risultato positivo al Covid otto giorni dopo aver ricevuto la vaccinazione. Il caso arriva dopo quello di un'infermiera spagnola, a cui è successa la stessa cosa. L'infermiere del pronto soccorso Matthew W., 45 anni, ha ricevuto il vaccino Pfizer il 18 dicembre, stando a un posto da lui pubblicato su Instagram. «Ho il mio vaccino Covid! Riferirò se comincio a far crescere un terzo braccio», ha scritto Matthew ironicamente. Ma la vigilia di Natale, Matthew, che lavora in due diversi ospedali a San Diego, ha iniziato a sentirsi male dopo aver lavorato per un turno nell'unità Covid. L'uomo ha così scoperto che l'immunità contro il coronavirus arriva sette giorni dopo la seconda dose, che viene somministrata tre settimane dopo la prima, il che significa che c'è la possibilità che qualcuno che aveva ricevuto il vaccino possa ancora contrarre il virus entro quel tempo. Tutti i pazienti necessitano di due dosi di vaccino per ottenere l'immunità.

ER nurse tests positive for COVID-19 eight days AFTER he received Pfizer vaccine https://t.co/0TRTuqrTkH — Daily Mail US (@DailyMail) December 30, 2020

Matthew ha detto alla “ABC 10 News” che ha avuto i brividi, poi dolori muscolari e affaticamento. Il 26 dicembre è andato in ospedale per fare il test per il virus ed è risultato positivo. E sebbene sia sorprendente, non è inaspettato, secondo gli esperti di salute che hanno valutato il caso. Il dottor Christian Ramers, uno specialista in malattie infettive del Family Health Centers di San Diego, ha detto in tv: «Non è affatto inaspettato. Se analizzi i numeri, questo è esattamente quello che ci aspettiamo».

Ultimo aggiornamento: 15:08

