La Cina corre contro il Covid e così ha concesso l'autorizzazione alla somministrazione d'emergenza di un vaccino sviluppato dall'Istituto di microbiologia dell'Accademia cinese delle Scienze, che ne ha dato oggi notizia. Il vaccino CHO Cells, basato sulla subunità proteica ricombinante, ha completato la fase 2 degli studi clinici in ottobre: i risultati ne mostrano la sicurezza e l'immunogenicità, senza reazioni avverse gravi segnalate. Sviluppato in collaborazione tra l'Istituto cinese e l'Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co. Ltd., CHO Cells è il primo vaccino brevettato a subunità proteica ricombinante contro la Covid-19 autorizzato alla ricerca clinica e il quarto vaccino contro il nuovo coronavirus approvato per la somministrazione d'emergenza in Cina.

Secondo una nota divulgata dall'Istituto cinese, i livelli di anticorpi neutralizzanti indotti dal CHO Cells sono paragonabili a quelli di altri vaccini anti-Covid a subunità proteica ricombinante e a quelli a mRNA già in uso nel resto del mondo. Dal novembre dello scorso anno i ricercatori hanno condotto diversi studi di fase 3 in Cina, Uzbekistan, Pakistan, Ecuador e Indonesia, pianificando l'arruolamento di un massimo di 29.000 soggetti adulti. Il 1 marzo, l'Uzbekistan ha autorizzato la somministrazione d'emergenza del vaccino cinese mentre la Cina ha concesso la medesima autorizzazione il 10 marzo. I vaccini a subunità proteica ricombinante non necessitano di un laboratorio di biosicurezza ad alto livello per la produzione e possono raggiungere rapidamente una produzione su larga scala. Secondo il produttore, è inoltre più conveniente e più facile da immagazzinare e trasportare.

Ultimo aggiornamento: 14:30

