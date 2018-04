Il figlio di Sean Penn e Robin Wright arrestato per droga insieme alla compagna

Hopper Penn, figlio del premio Oscar Sean Penn e dell'attrice Robin Wright, è stato arrestato per possesso di droga negli Stati Uniti. A darne notizia è "E! News" che ha citato fonti della polizia statale del Nebraska. Penn, 24 anni, è stato arrestato mercoledì scorso insieme alla sua compagna di 24 anni. La polizia ha trovato in auto marijuana, anfetamine e funghi allucinogeni.

TMZ.com ha pubblicato le foto della polizia della coppia dal carcere distrettuale nella contea di Hamilton. Sean Penn e Wright, che ha interpretato Claire Underwood in "House of Cards", si sono separati nel 2010, dopo 13 anni di matrimonio. Suo figlio Hopper e sua figlia maggiore Dylan, 26 anni, anche lei attrice, sono cresciuti in una piccola città a nord di San Francisco.

