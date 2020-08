L'uragano Laura tocca terra in Louisiana, venti a 240 chilometri orari: è più forte di Katrina

L'uragano Laura ha raggiunto le coste della Louisiana dopo essersi rafforzato a categoria 4 su una scala di 5, ha annunciato il servizio meteorologico degli Stati Uniti. «L'uragano Laura, estremamente pericoloso , di categoria 4, ha toccato terra nei pressi di Cameron in Louisiana, con venti che arrivano a 240 chilometri orari che lo rendono persino più forte dell'uragano Katrina di 15 anni fa, ha specificato il centro nazionale per il monitoraggio degli uragani nel suo più recente bilancio, prevedendo venti estremi e inondazioni in alcune zone dello Stato.



L' uragano Laura è arrivato sulla terraferma nelle prime ore di giovedì, una tempesta di categoria 4 «estremamente pericolosa», con piogge torrenziali e forti venti sulla Louisiana e sul Texas, negli Usa meridionali. I residenti che non hanno rispettato l'ordine di evacuazione devono fronteggiare onde potenzialmente alte più di sei metri. La tempesta ha toccato terra poco dopo l'una del mattino (ora locale) a Cameron, in Louisiana, secondo il National Hurricane Center, che ha avvertito in precedenza che si tratta di una tempesta alla quale non si può sopravvivere («unsurvivable»). I venti hanno una velocità massima di 240km orari, ma le raffiche possono essere ancora più potenti.

