Ufo sorvola zona di combattimento in Medio Oriente, il video rilasciato dal Pentagono

Il Pentagono ha rilasciato un video di un Ufo che sorvolava il Medio Oriente l'anno scorso. Il filmato, catturato da un drone militare statunitense, mostra un misterioso oggetto sferico che sfreccia nel cielo sopra una zona militare attiva. I funzionari non sanno cosa sia ha rivelato il dottor Sean Kirkpatrick, direttore del nuovo All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) del Pentagono.

Le indagini

"Questi sono essenzialmente tutti i dati che abbiamo di questo evento", ha detto Kirkpatrick. "Sarà praticamente impossibile identificarlo completamente sulla base di quel video." Non crede che l'oggetto abbia presentato alcuna "apparente minaccia alla sicurezza delle risorse aeree". Ha detto che l'incidente è uno dei circa 650 avvistamenti segnalati di UPA o fenomeni anomali non identificati - il termine governativo per gli UFO.

Nessun segnale alieno

Nonostante gli avvistamenti inspiegabili, Kirkpatrick ha affermato che non vi è alcun suggerimento di attività aliena. "L'AARO non ha finora trovato alcuna prova credibile di attività extraterrestre, tecnologia fuori dal mondo o oggetti che sfidano le leggi conosciute della fisica", ha detto in udienza. La maggior parte degli UPA risulta essere "palloni, sistemi aerei, disordine, fenomeni naturali o altre fonti facilmente spiegabili", ha aggiunto Kirkpatrick.