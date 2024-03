Ucraina e Russia, guerra anche dopo Putin? Ecco perché le radici del conflitto continueranno a sopravvivere

Comincia a sciogliersi la prima neve sulle trincee ucraine alla vigilia delle elezioni in Russia del 17 marzo. Dopo due anni di guerra che hanno lacerato il Paese, Kiev guarda ora al suo futuro con meno speranza e la potenziale alleanza con l’opposizione liberale russa appare sempre più distante, nonostante le due parti condividano un nemico comune. Entrambe vogliono vedere la fine dell'autarchia di Putin e della sua folle campagna militare.

Biden, il discorso sullo Stato dell'Unione: «Rifiuto vendetta e rancore, io non sono come Trump»

Navalny conteso

Mentre decine di migliaia di russi nel Paese e in tutto il mondo accorrevano per rendere omaggio al defunto politico, addolorati per la perdita di quella che molti vedevano come l’ultima speranza democratica rimasta alla Russia, in Ucraina la risposta è stata silenziosa, se non addirittura ostile per un uomo che molti guardavano con forte scetticismo. L’annuncio della vedova, Yulia Navalnaya, di prendere in mano le redini della lotta contro Putin, ha prodotto una risposta altrettanto sprezzante. Molti ucraini non vedevano in Navalny quell'anima eroica e ribelle che gli è stata attribuita in Occidente.

Lo “sgarro” di Olena

Olena Zelenska, la first lady ucraina, ha declinato un invito della Casa Bianca in occasione del discorso sullo Stato dell'Unione. Secondo alcuni funzionari citati dal Washington Post, si sarebbe voluta la first lady Jill Biden seduta vicino a Olena Zelenska e a Navalnaya. Ma, stando alle fonti del giornale, la possibile presenza di Yulia - che pure ha declinato l'invito per il discorso a Camere riunite del Congresso - ha provocato imbarazzo agli ucraini perché l'Ucraina non avrebbe dimenticato vecchie dichiarazioni di Navalny sulla Crimea. «Navalny si è certamente opposto all'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, ma nel 2014, quando la Russia ha invaso per la prima volta l'Ucraina, era molto in linea con l'opinione generale russa che vedeva la Crimea come parte dei territori storici della Russia», ha commentato Alina Polyakova, presidente del Center for European Policy Analysis, un think tank di Washington.

Le radici del conflitto

Molti in Ucraina vedono questa guerra come l’ultimo capitolo di secoli di oppressione per mano dei governanti russi e quindi vedono i liberali di Mosca, compresi i Navalny, semplicemente come una parte della società “sovietica” e del suo progetto imperiale. «Le relazioni tra ucraini e russi sono sempre state tese», ha detto Vladimir Ashurkov, uno stretto collaboratore dei Navalny. I liberali russi, tuttavia, camminano sul filo del rasoio. La loro opposizione alla guerra li mette in contrasto con gran parte della loro stessa società, comprese le migliaia di famiglie i cui mariti, figli e fratelli sono stati mandati a combattere in un conflitto che Putin e il suo regime dicono costantemente essere cruciale per la sopravvivenza di Mosca. Pertanto, molti ucraini ritengono ancora che l’opposizione russa non si sia espressa abbastanza duramente nel condannare l’uccisione di centinaia di migliaia di ucraini e l’occupazione delle loro terre, opponendosi invece alla guerra da un punto di vista meramente “sovietico”, concentrato, insomma, sulla perdita di fuoco e stabilità di Mosca, e sull’impatto del conflitto sulla situazione economica e sociale.

Confini e imperialismo

Navalny, che trascorreva le estati con i suoi nonni ucraini, aveva storicamente sposato l’idea che russi, ucraini e bielorussi fossero un unico popolo e che la Crimea, annessa illegalmente da Putin nel 2014, fosse storicamente una parte della Russia. Anche Navalny a un certo punto ha corteggiato i gruppi ultranazionalisti nel tentativo fallito di formare una più ampia coalizione anti-Putin. Ma Navalny aveva fatto marcia indietro su questi temi, più recentemente con la pubblicazione, lo scorso anno, di un piano in 15 punti per smantellare la dittatura di Putin e riportare l’Ucraina ai suoi confini pre-1991, compresa la Crimea. Il piano proponeva di risarcire l’Ucraina e di indagare sui crimini di guerra russi. Eppure lo scetticismo rimane. Mentre Zelenskyj si è affrettato a condannare la morte dell'oppositore come l’ultima prova del regime omicida di Putin, non ci sono state manifestazioni di cordoglio. Alcuni addirittura si sono rallegrati della notizia, applaudendo la morte di quello che molti hanno definito “uno sciovinista imperialista”. «La vita di Navalny non ha portato alcun beneficio alla vittoria ucraina; invece, ha causato danni considerevoli. Ha alimentato in Occidente l’illusione che la democrazia in Russia sia possibile», ha scritto su Facebook Valeriy Pekar , un importante docente della Kyiv-Mohyla Business School.

Due popoli a confronto

Il filosofo e saggista ucraino Volodymyr Yermolenko ha dichiarato al Post di ritenere che i liberali russi abbiano “molta strada da fare” prima di poter aprire un dialogo con gli ucraini. «Dovrebbe esserci una maggiore autocritica, una comprensione del passato e del presente imperiale. Su cosa significa realmente l'idea russa. In Russia non lo vediamo affatto». Kiev avrebbe percepito il fallimento della società russa nel rimuovere Putin. Solo dieci anni fa gli ucraini erano scesi in piazza per rovesciare il loro presidente filo-russo, Viktor Yanukovich. Prima ancora, nel 2004, gli ucraini avevano organizzato la Rivoluzione arancione per protestare contro le frodi elettorali. «Perché i russi non possono fare lo stesso?». «La storia non si fa nelle carceri. Il cambiamento si forgia attraverso la resistenza alla violenza, alle armi e alla creazione di nuove istituzioni», ha scritto sui social media Petro Okhotin, uno scienziato politico ucraino in servizio nelle forze armate ucraine.

Il discorso di Zelensky

In un discorso poche ore prima dell’invasione della Russia, Zelensky aveva lanciato un appello al popolo russo affinché si ribellasse. «Chi può fermare questa guerra? La gente! Fatelo ora prima che sia troppo tardi», aveva esortato in russo. I russi, tuttavia, non si sono ribellati. La piccola minoranza di coloro che si espressero pubblicamente contro la guerra furono arrestati e condannati a lunghe pene detentive. Secondo OVD-Info, un organo di controllo politico russo, ci sono attualmente 901 procedimenti penali aperti nei confronti dei manifestanti che avevano contestato Putin.

Soldati e raccolta fondi

Una manciata di russi si è unita ai battaglioni ucraini per combattere contro il proprio popolo, ma questo rimane un punto di contesa tra l’opposizione russa, così come la raccolta fondi per l’esercito ucraino. I liberali russi affermano di non avere più strumenti con cui combattere. I loro leader dell’opposizione sono morti o incarcerati. Anche gli adolescenti sono stati arrestati per aver protestato contro la guerra. Nelle settimane successive alla morte di Navalny, il semplice atto di deporre fiori è diventato uno spettacolo di sfida politica, con decine di persone arrestate durante le commemorazioni e dopo i funerali.

C'è opposizione?

La difensore dei diritti umani russa residente a Mosca Alexandra Popova, il cui marito Artyom Kamardin è stato condannato a sette anni di carcere l'anno scorso per aver letto in pubblico poesie contro la guerra, ha affermato che l'opposizione in Russia è intimidita e isolata l'una dall'altra. Lo stesso Navalny aveva respinto l'idea che tutti i russi avessero una coscienza imperiale, incolpando invece la dittatura di Putin e sollecitando la sua sconfitta attraverso elezioni e proteste pacifiche. Ma senza il giusto riconoscimento del fatto che l’imperialismo russo è stato una forza trainante della guerra, dicono gli ucraini, unirsi contro Putin è un sogno lontano. «Tale considerazione, tuttavia, è quasi inesistente nei circoli anti-putiniani», ha scritto la scrittrice ucraina afgana Mariam Naiem. «Alla luce di ciò, è essenziale riconoscere che il dialogo tra l’autore del reato e la vittima è irraggiungibile finché la violenza persiste».