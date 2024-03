Ucraina in crisi, senza aiuti degli Stati Uniti rischia la ritirata? Ecco gli scenari e e le richieste di Zelesky

Le forze ucraine dovranno cedere ulteriore territorio alla Russia se gli aiuti militari statunitensi non arriveranno presto, ha avvertito il presidente Volodymyr Zelensky, nel suo ultimo appello al Congresso affinché approvi un pacchetto multimiliardario. L'amministrazione del presidente Joe Biden (come spiega un'analisi della Cnn) sta lottando per far approvare alla Camera dei Rappresentanti un pacchetto di aiuti internazionali da 95 miliardi di dollari – di cui 60 miliardi di dollari per l'Ucraina – a più di un mese dalla sua approvazione al Senato.

Zelenskyj ha avvertito che la mancanza di aiuti potrebbe mettere in pericolo le principali città ucraine. "Se non c'è il sostegno degli Stati Uniti, significa che non abbiamo difesa aerea, missili Patriot, disturbatori per la guerra elettronica, colpi di artiglieria da 155 millimetri", ha detto al Washington Post in una intervista pubblicata venerdì. “Significa che torneremo indietro, ci ritireremo, passo dopo passo, a piccoli passi. Se hai bisogno di 8.000 colpi al giorno per difendere la linea del fronte, ma ne hai solo, ad esempio, 2.000, devi fare di meno", ha spiegato, aggiungendo che la soluzione potrebbe comportare l'accorciamento della linea del fronte. “Se si rompesse, i russi potrebbero andare nelle grandi città”.

IL CONTROLLO DELL'EST UCRAINA

Gran parte dell’est dell’Ucraina è sotto il controllo militare russo da quando Mosca ha cominciato la sua invasione più di due anni fa. Il mese scorso, Kiev ha annunciato il suo ritiro da Avdiivka, una delle città più ferocemente contese sul fronte orientale negli ultimi mesi. Sebbene la sua importanza strategica sia limitata, la perdita di Avdiivka – insieme alla cattura di Bakhmut da parte di Mosca lo scorso anno – indica come la guerra sembri essersi rivolta a favore della Russia. Più recentemente, Mosca ha intensificato gli attacchi ai villaggi di confine dell'Ucraina quando Vladimir Putin ha sollevato la prospettiva di creare una “zona sanitaria” all'interno dell'Ucraina per proteggere le regioni sud-occidentali del suo paese. Ciò è avvenuto dopo che lo "zar" si è assicurato una vittoria sorprendente alle elezioni presidenziali a inizio marzo.

INCERTI GLI AIUTI STATUNITENSI

Permangono incertezze sul disegno di legge sugli aiuti statunitensi, che potrebbe non assomigliare al pacchetto da 95 miliardi di dollari approvato dal Senato, con i repubblicani più desiderosi di vedere una sorta di programma di prestiti, mentre i democratici potrebbero avere riserve su eventuali condizioni aggiuntive. Il presidente della Camera Mike Johnson ha segnalato l'apertura a un piano bipartisan separato alla Camera e ha detto ai legislatori repubblicani che potrebbe programmare l'intervento dopo la pausa pasquale.

Nel frattempo, ha detto Zelenskyj, l’Ucraina si sta affannando “per trovare un modo per non ritirarsi”. L’obiettivo finora è mantenere stabile la situazione del fronte. "Se il fronte rimane stabile, possiamo armare e addestrare nuove brigate nelle retrovie per condurre una nuova controffensiva entro la fine dell'anno". Il presidente ucraino ha detto che le opzioni per il futuro del suo paese dipendono da ciò che deciderà il Congresso. “Non possiamo più perdere tempo. L'Ucraina non può essere una questione politica tra i partiti", ha concluso.