Ucraina, la piccola Amelia canta "Let it go" di Frozen nel bunker. «Un raggio di sole, piangevano tutti»

Un raggio di luce. Così è stata definita dai presenti la piccola Amelia, 5 anni, che ha incantato gli sfollati in un bunker a Kiev intonando "Let it go" del film Frozen. La bimba, nelle immagini pubblicate sui social dalla giornalista Marta Smekhova, canta sulle note della popolarissima colonna sonora Disney (in versione ucraina), squarciando il silenzio del rifugio antiaereo.

#WarDay #12 The courage of the children in the shelters is mind blowing. Let it go lyrics inspire the whole shelter. I’m in tears😭at the unfairness. pic.twitter.com/pmSm6sqFGG — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) March 7, 2022

Ucraina, la piccola Amelia canta "Let it go" di Frozen nel bunker

Secondo quanto raccontato dalla giornalista, Amelia aveva provato a distrarre gli altri bambini nel bunker facendoli disegnare. «A me piace cantare», avrebbe detto la piccola, che così è stata incoraggiata a salire sul "palco" ed esibirsi per tutti i presenti. «Dalla prima parola pronunciata da Amelia, nel bunker è sceso un completo silenzio - ha scritto Smekhova nel suo post su Facebook - Tutti hanno smesso di fare quel che stavano facendo per ascoltarla. Un raggio di luce. Nemmeno gli uomini sono riusciti a trattenere le lacrime».