Per i medici ha un tumore incurabile, ma Roxli guarisce a 11 anni. «È un miracolo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per adesso, e per i prossimi cinque anni, ci sarà da pregare o incrociare le dita, ma intanto la piccola Roxli Doss, undicenne texana, sta bene. Il tumore al cervello, considerato inoperabile, è scomparso, anche se il timore di recidiva accompagnerà la bambina a i suoi familiari durante la "fase-finestra" che dura appunto cinque anni.I medici non sanno come spiegarselo dopo che avevano alzato la braccia di fronte a quella rara forma tumorale definita Dipg (Diffuse Intrinsic Pontine Gliomaa) alla base del cervello che venne diagnosticato un anno fa alla bimba di Hays County, costretta da allora sopportare pesanti emicranie, calo della vista e difficoltà nel deglutire.Il quadro clinico non lasciava speranze, come avevano affermato ben cinque equipe di specialisti consultati dai genitori. Ora per quegli stessi medici non ci sono spiegazioni per giustificare la scomparsa del tumore. Per precauzione, tuttavia, Roxli sarà sottoposta a trattamenti nel tentativo di impedirne il ritorno.«È un miracolo», ha affermato Gina Ross, la mamma di Roxli dalla pagina lanciata su GoFundMe per raccogliere finanziamentiper le cure della figlia»