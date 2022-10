Liz Truss riceverà un vitalizio da 130mila euro all'anno: è l'indennità da ex premier

Liz Truss, quanto spetta a un premier dimissionario? Quanti soldi riceve per aver svolto il suo compito, anche solo per 44 giorni? L'indennità annuale che intascherà Truss sarà di 115mila sterline: più o meno 130mila euro, ogni anno, per il resto della sua vita. Saranno per la precisione 132.140 euro.

Proprio così: l'indennità del governo rimborserà a Truss le spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni pubbliche con un vitalizio di 130mila euro. Con l'entrata in vigore della legge nel 1991 voluta dall'ex Primo Ministro John Major dopo le dimissioni di Margaret Thatcher, Truss diventa solo il sesto Primo Ministro a ricevere l'indennità a vita. Anche se il suo governo è durato solo sei settimane? Anche se è stata la premier con il governo più breve della storia britannica? Sì.

Il Public Duty Costs Allowance (PDCA) concede a tutti gli ex Primi Ministri un'indennità annuale destinata a ripagarli delle spese sostenute durante l'adempimento delle funzioni pubbliche nel ruolo. Per avere diritto all'indennità, è sufficiente essere stato un ex Primo Ministro.

L'indennità è stata congelata a 115.000 sterline dal 2011 e rimane invariata per il 2022-2023. Truss ha anche diritto a ricevere una pensione corrispondente al 10% dell'indennità di 115.000 sterline.