Trump in testa alle primarie Usa con il 60%. E il 73% degli americani pensa che Biden «è troppo anziano»

Sondaggi Usa: Donald Trump continua ad incrementare il suo vantaggio sugli altri candidati repubblicani nonostante le incriminazioni e i guai giudiziari. In un sondaggio del Wall Street Journal di oggi, infatti, l'ex presidente è in testa con il 60% delle preferenze tra gli elettori del Grand old party. Quanto alla corsa contro Joe Biden, il tycoon e l'attuale presidente sono testa a testa con il 46% dei voti ma per il 73% degli americani l'80enne commander-in-chief è troppo anziano per un secondo mandato.

Trump incriminato per la quarta volta: 13 capi d'imputazione tra cui racket e cospirazione

Solo il 39% degli elettori ha un'opinione favorevole di Biden e solo il 42% ha affermato di approvare il modo in cui governa.