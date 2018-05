Trump: «Catturati 5 leader più ricercati dell'Isis»

I «cinque leader più ricercati dell' Isis appena catturati!». Lo twitta il presidente statunitense Donald Trump.

L'operazione è stata svolta dall'intelligence degli Usa e dell'Iraq. Stando a funzionari iracheni citati dal New York Times, i catturati includono quattro iracheni e un siriano i cui compiti includevano la gestione del territorio dell' Isis intorno a Deir el-Zour (Siria). Si nascondevano tra Siria e Turchia.



L'operazione è durata tre mesi. Tra di loro figura Ismail Alwaan al-Ithawi, conosciuto come Abu Zeid al-Iraqi e descritto a Baghdad come una delle persone più vicine al leader dell'organizzazione terroristica Abu Bakr al-Baghdadi; viveva in Turchia. Gli altri sono il siriano Saddam Al-Jamal, Omar Shahab Al-Karbouli, Issam Al-Zawbàie e Mohammed Al-Qadir.

