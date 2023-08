Trump arrestato, atteso stasera nel carcere di Atlanta: uscirà pagando una cauzione da 200mila dollari

Donald Trump è atteso in serata al famigerato carcere di Atlanta per l'arresto (con rilascio su cauzione da 200mila dollari), con foto segnaletica e rilevazione delle impronte digitali, dopo la quarta incriminazione per il tentativo di sovvertire il voto in Georgia nel 2020.

Secondo quanto riferito da un insider alla Cnn, la prassi prevede che all'arrivo in prigione all'imputato sia chiesto di mostrare la propria carta d'identità e poi di percorrere un lungo corridoio con stanze affollate e pareti di vetro piene di persone in attesa di pagare la cauzione. L'imputato è quindi sottoposto al metal detector per individuare eventuali armi, prima che un funzionario del carcere legga le accuse ad alta voce. Seguono la scansione elettronica delle impronte digitali e la foto segnaletica, col timbro dell'ufficio dello sceriffo. In genere si devono dichiarare anche altezza e peso. All'imputato viene infine chiesto di firmare alcuni documenti. Dopo circa 25 minuti le formalità si concludono e l'imputato è libero di andarsene.