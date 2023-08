Titanic, nuova spedizione dopo il caso Titan: gli Stati Uniti temono l'ennesima tragedia. Cosa prevede la legge federale

Pronta una nuova spedizione alla scoperta del Titanic: la missione è stata pianificata pochi mesi dopo la tragedia del sottomarino di OceanGate ed è prevista per il 2024.

Il governo degli Stati Uniti sta cercando di fermare l'attività di recupero dei reperti dalla nave affondata citando una legge federale e un accordo internazionale che etichetta il luogo come un «sito sacro».

La spedizione è organizzata dalla RMS Titanic Inc, l'azienda georgiana che possiede i diritti di recupero del relitto più famoso del mondo. La compagnia raccoglie ed espone manufatti recuperati dal sito del relitto sul fondo dell'Atlantico settentrionale.

Cosa prevede la legge

La battaglia nella Corte Distrettuale degli Stati Uniti a Norfolk, Virginia, che sovrintende al recupero del Titanic, si basa invece sulla legge federale e su un patto con la Gran Bretagna sul il Titanic.

Tra le preoccupazioni del governo c'è la possibile distruzione di manufatti (e resti umani, ndr.) che potrebbero ancora esistere. «La RMST non è libera di ignorare questa legge federale validamente promulgata, ma questo è il suo intento dichiarato» sottolineano gli avvocati degli Stati Uniti che hanno portato dei documenti nel tribunale depositati venerdì.

La spedizione

La spedizione della RMST è programmata per il maggio 2024, secondo un rapporto depositato presso il tribunale nel mese di giugno.

La compagnia ha detto che vuole fotografare l'intero relitto. RMST ha detto che avrebbe recuperato i manufatti dal campo di detriti e «potrebbe recuperare oggetti autoportanti all'interno del relitto». Questi potrebbero includere oggetti provenienti dall'interno della sala Marconi, ma solo se tali oggetti non sono «attaccati» al relitto stesso.

La sala Marconi contiene la radio della nave - un telegrafo senza fili Marconi - che trasmette i segnali di soccorso sempre più frenetici del Titanic dopo che la nave ha colpito un iceberg. I messaggi in codice Morse sono stati intercettati da altre navi e stazioni di ricezione a terra, contribuendo a salvare la vita di circa 700 persone fuggite sulle scialuppe di salvataggio.

«In questo momento, l'azienda non ha intenzione di tagliare nel relitto o staccare alcuna parte del relitto», ha dichiarato RMST. La compagnia ha detto che avrebbe collaborato con la National Oceanic and Atmospheric Administration, l'agenzia statunitense che rappresenta l'interesse del pubblico per il relitto. Ma RMST ha detto che non ha intenzione di chiedere un permesso. Gli avvocati del governo degli Stati Uniti hanno detto che lo studio non può procedere, sostenendo che RMST ha bisogno dell'approvazione del Segretario del Commercio degli Stati Uniti, che sovrintende alla NOAA.

La battaglia legale

La società georgiana non ha presentato una risposta in tribunale, ma in precedenza ha contestato la costituzionalità degli sforzi degli Stati Uniti di «violare» sui suoi diritti di recupero di un relitto in acque internazionali. Lo studio ha sostenuto che solo il tribunale di Norfolk ha giurisdizione, e fa riferimento a secoli di precedenti nel diritto marittimo. Nel 2020, il governo degli Stati Uniti e la RMST hanno intrapreso una battaglia legale pressoché identica per una spedizione proposta che avrebbe potuto tagliare il relitto. Ma i procedimenti sono stati interrotti dalla pandemia di coronavirus e non sono mai stati completamente eseguiti.