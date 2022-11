Terremoto a Malta, scossa di magnitudo 4,6 avvertita fino in Sicilia

Terremoto a Malta. Una scossa di magnitudine 4,6 della scala Richter secondo il centro sismico statunitense Usgs è stata avvertita a Malta attorno alle 13.40. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una quindicina di chilometri a nord dell'isola settentrionale di Gozo, nel canale di Sicilia. Il tremore è stato avvertito ovunque nell'arcipelago, ma non sono stati riportati danni ad infrastrutture o abitazioni.

Terremoto Malta oggi, lezioni all'università interrotte

All'Università di Malta le lezioni sono state interrotte, con studenti e docenti che hanno sciamato fuori degli edifici. Anche il personale dell'agenzia per l'imprenditoria nella località di Guardamangia ha abbandonato gli uffici per precauzione. Stando a quanto riportano i media maltesi, l'ultima scossa di potenza analoga (4,5) è stata registrata nel 2020 ma in quel caso fu poco avvertita dalla popolazione. Bisogna risalire risalire al 21 marzo 1972 per un tremore altrettanto allarmante: anche in quel caso si era trattato di una scossa 4,5 nel Canale di Sicilia.