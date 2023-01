Terremoto in Grecia, scossa 4.7 sulla costa del Peloponneso avvertita dalla popolazione

Terremoto in Grecia. Una scossa di magnitudo 6.7 è stata registrata oggi, 2 gennaio, sulla costa occidentale del Peloponneso alle ore 6.28 italiane. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 35 chilometri. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione, ma la lontananza dalla terraferma dell'epicentro, così come la sua profondità, hanno fatto sì che non causasse danni a persone o cose.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO