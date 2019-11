È salito a 29 morti il bilancio delle vittime del terremoto di ieri a Durazzo in. Lo riferisce il ministero albanese della Difesa. Sono 46 le persone estratte vive dalle macerie. Purtroppo una di loro, un 31enne di Durazzo, non ce l'ha fatta ed è morto per le ferite riportate. Accanto a lui erano stati trovati i corpi dei genitori. Diverse persone mancano ancora all'appello e i soccorsi sono ancora al lavoro.