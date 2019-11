Terremoto Albania, 29 morti e 600 feriti: ci sono ancora dispersi sotto le macerie

Si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto in Albania. Secondo gli ultimi dati del ministero della Difesa i morti sono 29. Lo riferisce il ministero albanese della Difesa. Sono 46 le persone estratte vive dalle macerie. Purtroppo una di loro, un 31enne di Durazzo, non ce l'ha fatta ed è morto per le ferite riportate. Accanto a lui erano stati trovati i corpi dei genitori. Diverse persone mancano ancora all'appello e i soccorsi sono ancora al lavoro. Il primo ministro albanese Edi Rama ha visitato i feriti in ospedale e gli sfollati, molti dei quali hanno trascorso la notte nelle tende allestite all'interno dello stadio. Il governo ha dichiarato oggi giornata di lutto nazionale. Le scuole resteranno chiuse.



Terremoto in Albania: auto si incendia dopo il sisma

Le nostre squadre stanno lavorando oramai interrottamente da ieri sera. È una situazione molto, molto difficile». Lo ha detto all'Ansa il responsabile comunicazione dei Vigili del Fuoco italiani, Luca Cari, nei pressi di una palazzina di quattro piani a Durazzo sbriciolata dal terremoto. «Qui ci sarebbero 6 dispersi: tre bambini, due donne e un uomo», precisa Cari. Intanto, decine di familiari e conoscenti si affollano intorno alle macerie, nella drammatica attesa di buone notizie.

A Durazzo sono schierati «160 Vigili del Fuoco italiani, con 60 mezzi, due team Usar della Toscana e del Lazio, in questo momento qui sta lavorando la squadra toscana», spiega Cari. Nell'area si susseguono le scosse di assestamento, anche se apparentemente meno violente di quelle di ieri. «Qui abbiamo sentinelle prefigurate per dare l'allarme a chi sta lavorando per poter fuggire», aggiunge Cari. La palazzina è interamente collassata: 4 piani di edificio sono ora ridotti a un paio di metri di altezza di macerie. La popolazione segue in silenzio le operazioni di scavo: in un edificio accanto a decine attendono gli esiti. I cani delle unità cinofile vengono utilizzati per rintracciare tracce di vita. Al momento però senza successo.

