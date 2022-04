Carri armati "Ghepardo" dalla Germania all'Ucraina: Scholz invia i tank anti-aereo e "attacca" Putin

La Germania invierà carri armati del tipo "Cheetah" (Ghepardo) all'Ucraina. Si tratta di un importante punto di svolta nella politica - finora improntata alla prudenza - seguita da Berlino nel suo sostegno militare a Kiev, commentano alcuni osservatori. L'annuncio ufficiale lo darà oggi la ministra della Difesa, Christine Lambrecht, nel corso di un incontro alla base militare americana di Ramstein (est) su invito della sua controparte statunitense.

APPROFONDIMENTI MONDO Armi nucleari, la Corea del Nord accelera LO SCENARIO Armi pesanti all'Ucraina, gli Usa accelerano: «Dobbiamo... MOSCA Putin blocca i social in Russia, ma i giovani lo beffano. «Ecco... IL TEMA Finlandia e Svezia verso la Nato a 2 velocità: perché a...

Cosa sono i tank Cheetah

L'invio dei tank è probabilmente la mossa più importante compiuta in ambito militare finora dal governo di Scholz. La Germania, che teme ripercussioni da Mosca sul gas, stava rallentando nel supporto all'Ucraina. Adesso, secondo quanto fa sapere la Bild, è stato firmato un accordo per la cessione di un numero «a doppia cifra» dei mezzi blindati, che saranno usati come difesa anti-aerea, ma sono sfruttabili anche per i combattimenti a terra. La strategia della Nato è intervenire adesso con forza, per indebolire la Russia nel momento cruciale della guerra. Ieri la Gran Bretagna aveva annunciato l'invio di mezzi blindati "Stormer", che serviranno a lanciare i missili terra-aria Starstreak. L'obiettivo è rinforzare le difese dei cieli, dove Kiev sta subendo le perdite peggiori.

La Nato si riunisce a Ramstein

«Oggi siamo qui riunti, oltre 40 Paesi, per aiutare l'Ucraina a vincere la battaglia contro la Russia. L'Ucraina ha fatto un lavoro straordinario nel difendersi dalla aggressione russa e la battaglia di Kiev entrerà nei libri di storia. Ma ora la situazione sul campo è cambiata, con l'offensiva nel sud e nel Donbass e dobbiamo capire di cosa ha bisogno l'Ucraina per combattere». Lo ha detto Lloyd Austin, segretario della Difesa Usa, aprendo il vertice nella base militare Usa di Ramstein, in Germania. «C'è un senso di urgenza che tutti comprendiamo, faremo il possibile, compresa la mobilitazione della nostra base industriale». I Paese dell'Alleanza si sono ritrovati su richiesta di Austin. Presente anche Kuleba, ministro della Difesa Ucraino.