Taiwan spara ai droni cinesi dopo gli avvertimenti, cresce la tensione: «Pechino è avvisata»

Taiwan abbatte i droni cinesi che invadono il territorio. Ad annunciarlo il Ministero della Difesa Nazionale (MND), dopo che sono emersi video che mostrano veicoli aerei senza pilota (UAV) cinesi che si avvicinano a strutture militari taiwanesi.

Foto e video sono apparse nei giorni scorsi sul sito di social media cinese Weibo e mostrano droni cinesi che violano lo spazio aereo taiwanese. Riprendono inoltre i soldati, che in un caso sono stati visti lanciare sassi contro un drone. Nell'incidente più recente di sabato (27 agosto), un drone cinese ha catturato filmati di soldati taiwanesi di vedetta a Lieyu Township, nella contea di Kinmen.

Taiwan troops fire on Chinese drone intruding over outer island for 1st time https://t.co/sPxsGTAz7r pic.twitter.com/j98qNfsqQA

— Taiwan News (@TaiwanNews886) August 30, 2022