Top 10 spiagge nel mondo, il podio è da capogiro. Male l'Italia: è fuori dal ranking finale

Non avete ancora prenotato le vacanze e siete in cerca di un posto paradisiaco per trascorrere i giorni di meritato riposo? Se avete voglia di prendere un aereo e avete il budget adatto, allora questa classifica fa al caso vostro. La guida è stata creata da Big 7 Travel attraverso un'analisi delle location basata su 3 particolari criteri:

Bandiera blu , il riconoscimento conferito alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici.

Il giudizio della redazione di Big 7

La classifica che vi presentiamo andrà dall'ultimo posto al gradino più alto del podio. Spoiler: l'Italia, con le sue bellezze naturalistiche, non è presente in questa speciale Top 10.

10 - HYAMS BEACH, NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA

All'ultimo posto della classifica troviamo una spiaggia situata in Oceania, famosa per i suoi paesaggi. Hyams Beach si trova a sole tre ore a sud di Sydney, ma tra le sue pinete e le sue sabbie bianche sembra un mondo perduto. Big 7 Travel sottolinea: «È un ottimo posto per fare snorkeling, grazie alle sue onde dolci, ed è anche popolare tra le persone.

Tenete d'occhio i delfini giocosi: gli piace essere fotografati».

9 - LANG CO BEACH, VIETNAM

Questa spiaggia poco conosciuta è una piccola baia sotto il Passo Hai Van – una strada incredibilmente panoramica che si snoda tra le montagne del Vietnam centrale. Si dice che la spiaggia sia il «posto perfetto per fermarsi e gustare un pranzo a base di pesce fresco». Nei pressi c'è il Parco Nazionale di Bach Ma per avere la giusta dose di relax.





8 - GRACE BAY, TURKS AND CAICOS

Questa spiaggia incontaminata è il gioiello scintillante delle Isole Turks e Caicos. L’intera spiaggia è lunga poco più di 3 km e non è inquinata. Il sito di viaggi Big 7 travel aggiunge che c'è una barriera corallina, a 1,6 km di distanza, che protegge Grace Bay dalle onde oceaniche dell'Atlantico: in questo modo è più facil nuotare con facilità.





7 - NAVAGIO BEACH (SHIPWRECK COVE), ZAKYNTHOS, GRECIA

Questa baia appartata - accessibile solo in barca - prende il nome dal naufragio avvenuto nel 1983 sulle sue coste, rivela Big 7 Travel. Spiega: «I resti della barca si trovano al centro dell’immensa spiaggia di sabbia bianca, lambita da acque turchesi e sormontata da scogliere impetuose».

6 - SOURCE D’ARGENT, SEYCHELLES

Amata per le sue acque poco profonde e calde e la sabbia scintillante, per accedere alla spiaggia dovrete passeggiare nella vecchia piantagione di cocco di «L’Union Estat». Big 7 Travel aggiunge che i visitatori possono avvistare tartarughe marine nuotare al largo della costa, se sono fortunati.

5 - WHITEHAVEN BEACH, WHITSUNDAY ISLANDS, AUSTRALIA

Si estende per 7 km questa brillante spiaggia di sabbia silicea bianca è tra le più pulite al mondo. La sabbia non trattiene il calore, quindi è un posto fantastico per camminare a piedi nudi, anche nelle giornate calde.

4 - KENDWA BEACH, ZANZIBAR

La sabbia bianca accecante si scioglie nelle acque color smeraldo, uno spettacolo da cartolina. Ottima per sorseggiare noci di cocco fresche, farsi un massaggio, o gustare un cocktail in una delle cabine sulla spiaggia.



3 - JALOUSIE BEACH, ST LUCIA

Terzo posto per questo paradiso tropicale di sabbia bianca, acque cristalline, ricca vegetazione e cime vulcaniche è una bellezza rara. Il tratto di sabbia è conosciuto come Sugar Beach.

2 - CABO SAN JUAN BEACH, COLOMBIA

Secondo gradino del podio per la spiaggia soprannominata «paradiso tropicale» - si trova nel Parco Nazionale di Tayrona, e ci vuole una lunga camminata per raggiungerla. Il sito di viaggio sottolinea che «la principale attrazione della spiaggia di Cabo San Juan è il campeggio – una notte sotto le stelle, ascoltando il tranquillo giro del mare sulla spiaggia suona come il paradiso per noi».







1 - WHITE BEACH, NEAR PORT BARTON, PHILIPPINES

Medaglia d’oro per il gioiello del relax. L’unico modo per raggiungere la spiaggia è salire su una barca da Port Barton (un paese vicino) o fare un escursione non proprio sicura. Essendo difficile da raggiungere, la spiaggia è pulita etranquilla. Amache, sabbia bianca, kayak da affittare e, naturalmente, all'acqua cristallina. Il tutto con uno sfondo di palme.