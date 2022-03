Le autorità spagnole hanno sequestrato un terzo super yacht che si ritiene appartenga a un oligarca russo. Il Crescent, è uno yacht registrato alle Isole Cayman, aveva chiesto di lasciare il porto spagnolo di Tarragona il 4 marzo, hanno detto le autorità, ma non è salpato.

Lo yacht di 135 metri ha un valore stimato di circa 600 milioni di dollari, secondo SuperyachtFan , un sito web che traccia yacht di lusso, che ha citato il suo proprietario come un "miliardario sconosciuto". I governi di tutto il mondo stanno lavorando per identificare e congelare i beni delle élite russe e dei loro familiari, inclusi appartamenti di lusso, denaro e yacht.Questa "nave" è stata costruita dal cantiere navale tedesco Lürssen , che costruisce molti degli yacht più grandi. Lo yacht è dotato di un hangar per elicotteri retrattile e di una grande piscina con fondo di vetro.

Le autorità spagnole hanno affermato che finora questa settimana hanno sequestrato la Valerie, nel porto di Barcellona, ​​e la Lady Anastasia nel porto Adriano di Maiorca. Il primo è sospettato di essere di proprietà di Sergey Chemezov, alleato di lunga data del presidente russo Vladimir Putin e soggetto alle sanzioni occidentali. Chemezov è il capo di Rostec, un conglomerato industriale e militare russo.

Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno affermato che non combatteranno direttamente l'esercito russo né sosterranno la richiesta dell'Ucraina di una no-fly zone, ma stanno conducendo una guerra economica contro la super élite russa collegata a Putin.

