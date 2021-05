Spagna, 4 femminicidi in meno di una settimana: ucciso anche il figlio di una delle vittime

La Spagna vive una settimana tragica per quanto riguarda la violenza di genere. Oggi le autorità hanno confermato il quarto femminicidio da lunedì 17 maggio, l'omicidio di una donna in cui il principale sospettato è il partner o ex partner della vittima. L'ultimo in ordine cronologico è l'assassinio di una donna di 48 anni nella regione settentrionale delle Asturie. Martedì invece una donna di 42 anni è stata uccisa in provincia di Barcellona (Catalogna).

Mentre lunedì i crimini di genere sono stati due con tre vittime: una ragazza di 28 anni e suo figlio di 7 assassinati sull'isola di Maiorca e una donna di 52 uccisa vicino a Tarragona (Catalogna). «Non ci sono parole per esprimere tanto dolore e tanta rabbia», ha scritto su Twitter il premier Pedro Sánchez. «Cinque omicidi questa settimana, quattro donne e un bambino. Questo ha un solo nome: violenza di genere. E dobbiamo combatterla su tutti i fronti», ha aggiunto il presidente. Dall'inizio dell'anno, 13 donne e due minori figli di vittime di femminicidi sono state uccise dai loro partner o ex partner in Spagna.