Sottomarino Titan, il co-fondatore di OceanGate: «È sicuro, ha portato a termine spedizioni scientifiche di successo»

Il dibattito sulla sicurezza del Titan continua. A sollevare i primi dubbi sulla sicurezza, prima che il sommergibile implodesse accanto al relitto del Titanic, gli esperti del settore. Questi ultimi avevano avvertito che la sua creazione e la decisione del suo costruttore di aggirare la certificazione di sicurezza per l'imbarcazione - con il suo scafo sperimentale in fibra di carbonio - avrebbe potuto portare a una fine catastrofica. Eppure, sul banco della difesa, c'è Guillermo Söhnlein, cofondatore di OceanGate che si è mostrato risoluto anche dopo l'incidente che ha ucciso l'amministratore delegato della società, Stockton Rush, e altre quattro persone che si trovavano a bordo dell'imbarcazione.

Cosa ha detto il cofondatore di OceanGate

Parlando alla BBC, Guillermo Söhnlein ha sostenuto che tali incidenti sono inevitabili e non costituiscono un problema per la società, che ha iniziato a vendere viaggi sul Titanic nel 2021, facendo pagare 250mila dollari a persona per vedere lil Titanic, situata a circa 700 miglia dalla costa di Terranova. «Chiunque operi in quelle profondità oceaniche, sia che si tratti di sommergibili con equipaggio umano o di sommergibili robotizzati, conosce il rischio di operare sotto una tale pressione e che in qualsiasi momento, in qualsiasi missione, con qualsiasi imbarcazione, si corre il rischio di questo tipo di implosione», ha dichiarato all'emittente Söhnlein.

Botta e risposta

Ma questa affermazione è contestata da esperti e da altri, come James Cameron.

In recenti interviste, il regista di «Titanic», che si è recato più volte sul famoso relitto, ha criticato OceanGate per non aver fatto certificare la sua nave. Anche i membri della Marine Technology Society hanno criticato la mancanza di certificazione di OceanGate nel 2018. I funzionari di OceanGate hanno dichiarato una profondità di immersione fino a 4.000 metri, più profonda dei suoi concorrenti certificati. «Penso che uno dei problemi che continuano a emergere è che tutti continuano a equiparare la certificazione alla sicurezza, ignorando i 14 anni di sviluppo del sottomarino Titan», ha dichiarato Söhnlein alla BBC.

«Qualsiasi esperto che intervenga su questo tema, compreso il signor Cameron, ammetterà di non essere stato presente nella progettazione del sottomarino, nell'ingegnerizzazione del sottomarino, nella costruzione del sottomarino e certamente non nel rigoroso programma di test a cui il sottomarino è stato sottoposto». Il programma di sviluppo è stato effettivamente "molto concreto", ha detto Söhnlein, «e ha certamente portato a spedizioni scientifiche di successo sul Titanic».

OceanGate co-founder Guillermo Söhnlein says the company's CEO, Stockton Rush, "was not a risk taker" and every innovation he created was with the intent of pushing the bounds of underwater exploration and improving safety.



More: https://t.co/dEPqqNdh9k #VargasReports pic.twitter.com/uHk3EYGfBb — NewsNation (@NewsNation) June 22, 2023

Tuttavia, William Kohnen, a capo del comitato della Marine Technology Society sui sommergibili con equipaggio, ha asottolineato: «È terribilmente triste. Non è mai successo nel nostro settore un tale livello di incidenti mortali. E alla fine, gli esperti del settore sono unanimi nel dire che si sarebbe potuto evitare», ha dichiarato Kohnen alla BBC. Kohnen ha sottolineato come l'uso ella fibra di carbonio da parte dell'azienda sia npn proprio ottimale. L'esperto ha osservato che le forze armate statunitensi, con un budget di ricerca molto più elevato, non sono riuscite a impiegare con successo questo materiale nelle imbarcazioni subacquee. Le parti del Titan che erano fatte di titanio, invece, sembrano giacere sul fondo del mare, ma il resto è scomparso. «Questa è un'indicazione di ciò che non ha funzionato», ha detto.