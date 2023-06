Un annuncio di lavoro inopportuno. Almeno per il momento in cui è stato pubblicato (e poi subito dopo cancellato). OceanGate Expeditions, la società proprietaria del Titan, ha inserito sul proprio sito un'offerta per un posto di pilota di sommergibile. Quando? Proprio durante le ricerche dei cinque passeggeri del batiscafo. Che sapessero che il CEO dell'azienda, Stockton Rush, fosse già morto? I dubbi crescono alimentati dalla pioggia degli indizi lasciati.

Sottomarino Titan, il co-fondatore di OceanGate: «È sicuro, ha portato a termine spedizioni di successo. Incidenti inevitabili»

Le richieste

Gli screenshot dell'annuncio, pubblicato prima che la Guardia Costiera annunciasse giovedì che tutte e cinque le persone a bordo del Titan erano morte, sono iniziati a circolare sui social. OceanGate ha pubblicato l'annuncio alla ricerca di un "pilota di sommergibili/tecnico marittimo" che avrebbe "aiutato a gestire e far funzionare la flotta di sommergibili con equipaggio e navi di supporto". "Cerchiamo una persona impegnata e competente con una combinazione di forti capacità meccaniche e interpersonali che possa lavorare su attrezzature marine sensibili, eseguire una manutenzione regolare e gestire sistemi complessi per supportare le operazioni di immersione", afferma l'annuncio.

L'annuncio rimosso

L'annuncio non compare più sul sito dell'azienda. È stato rimosso. Ma è ancora visibile attraverso l'archivio di WayBack Machine. Fondato nel 2001, consente di vedere pagine web che sono state caricate anche se modificate o chiuse.

Lo stipendio e i requisiti

I requisiti del lavoro includono "disponibilità e capacità di lavorare in mare aperto per settimane alla volta come richiesto", nonché "esperienza nella guida di piccole imbarcazioni e nel lavoro su grandi navi commerciali". "Questa è un'eccellente opportunità per un professionista ad alta energia che è interessato a una posizione a lungo termine con un'azienda in crescita." L'annuncio continuava: “Il candidato prescelto sarà autonomo, flessibile, positivo e disposto a lavorare in un ambiente di squadra piccolo e affiatato; deve avere la spinta per portare a termine i compiti ed essere orientato agli obiettivi". Lo stipendio? "Competitivo e benefici / pacchetto medico" inclusi.